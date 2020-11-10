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Keçi gübresiyle yetiştirilen devasa karpuz ve lahanalar şaşırttı

Keçi gübresiyle yetiştirilen devasa karpuz ve lahanalar şaşırttı
Keçi gübresiyle yetiştirilen devasa karpuz ve lahanalar şaşırttı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Mehmet Yolcu isimli çiftçinin tarlasında keçi gübresiyle yetiştirdiği devasa karpuz ve lahanalar şaşırttı.

24 yıldan beri çiftçilik yapan 65 yaşındaki Mehmet Yolcu, Bağlaryanı mevkiinde bulunan iki dönüm tarlasında sadece keçi gübresi kullanarak 20-22 kiloya varan lahana ve karpuz yetiştirdi.

5 yıl önce çaydan gelen selin tarlasına bol miktarda mil getirdiğini söyleyen çiftçi Mehmet Yolcu,” Bu yıl 2 dönüm alana biber, domates, fasulye, karpuz ve lahana ekimi yaptım. Yetiştirme döneminde keçi gübresinden başka gübre kullanmadım.

Hasat döneminde önce karpuz, sonra lahanalar 20-22 kiloya kadar ulaştı. Bu kadar büyüyeceklerini bende tahmin etmiyordum. Görünce çok şaşırdım. Ayrıca karpuzların çok güzel tadı var " dedi.

Mustafa Akçay
 

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