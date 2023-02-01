Keçiören kartpostal gibi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kar yağışının ilçemizde oluşturduğu kartpostallık manzaralar görülmeye değer. Beyaz örtü ilçemizdeki güzelliklerle birleşince keyifli bir seyir imkânı sundu. İnşallah kar yağışı devam eder, bereketini ve güzelliğini ülkemize yaşatmaya devam eder.” dedi. Keçiören'in yüksek noktalarına daha fazla kar yağdığını dile getiren Altınok, ilçede ulaşımda herhangi bir aksamanın yaşanmadığını, belediye ekiplerinin dün gece kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Mithat Tibre

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