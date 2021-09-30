Keçiören'deki Nursultan Nazarbayev Parkı'nın yapımı tamamlandı

Keçiören Belediyesi tarafından Yükseltepe Mahallesi'nde 90 bin metrekare alana inşa edilen Nursultan Nazarbayev Parkı'nın içinde yürüyüş yolu, bisiklet yolu, tenis kortu, şelale, dinlene alanları, çocuk oyun alanı, voleybol, futbol ve 2 adet basketbol sahası ile soyunma odaları bulunuyor.

Büyük bir park ve spor kompleksi olarak hizmet vermeye başlayan tesis aynı zamanda Türk dünyasının önemli devlet adamlarından Kazakistan'ın kurucu lideri Nursultan Nazarbayev'in ismini taşımasıyla da dikkat çekiyor.



Keçiören Belediyesi tarafından Yükseltepe Mahallesi'ne inşa edilen Nursultan Nazarbayev Parkı'nın yapımını tamamladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yükseltepe Mahallemizde bulunan ağaçlandırma alanının da içinde bulunduğu büyük bir bölgeye inşa ettiğimiz parkımız önemli bir dinlenme alanı olarak hizmet vermeye başladı. Burası çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın fiziksel, sosyal ve zihinsel yönden yaşam kalitesini artıracak devasa bir tesis oldu” dedi.

“Sözümüzü tuttuk, parkımızı yaptık”

Başkan Altınok, Nursultan Nazarbeyev Parkı ile Yükseltepe Mahallesi için verilen park sözünün yerine getirilmiş oluğunu söyleyerek, “Sancaktepe, Yükseltepe ve Şehit Kubilay mahallelerimizi daha da güzelleştireceğimizi söylemiştik. Şuanda bu mahallelerimize yönelik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşımızın hizmetlerimizden ve ortaya koyduğumuz eserlerden duydukları memnuniyeti dile getirmesi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Aynı zamanda Türk dünyasının önemli liderlerinden Nursultan Nazarbayev'in ismini Keçiören'de yaşatıyor olmaktan da büyük bahtiyarlık duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ali Nargüner