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Keçiörengücü, otobüs ile Erzurum'a hareket etti

Keçiörengücü, otobüs ile Erzurum'a hareket etti
Keçiörengücü, otobüs ile Erzurum'a hareket etti

TFF 1. Lig’in 21. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Keçiörengücü, Erzurum ve çevre illere yapılacak uçuşların iptal olmasıyla birlikte akşam saatlerinde otobüsle maçın oynanacağı şehre hareket etti.

Sabah saatlerinde Erzurum'a gitmek için tesislerden yola çıkan Keçiörengücü kafilesi, Ankara Esenboğa Havalimanına geldiğinde saat 12.00'de olan uçuşun olumsuz hava koşulları sebebi ile iptal edildiğini öğrendi. Kulüp yetkililerinin uzun uğraşlar vererek çevre illere uçmak için verdiği çaba ise o illere yapılacak uçuşların da iptal olmasıyla birlikte sonuçsuz kaldı.

Saatlerce havaalanında bekleyen mor-beyazlı takım Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen erteleme kararı ile tesislere döndü. Keçiörengücü kafilesi akşam saatlerinde ise otobüs ile Erzurum'a hareket etti.

Ertelenen B.B. Erzurumspor-Keçiörengücü maçı 10 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'de oynanacak.

Yunus Emre Kartal

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