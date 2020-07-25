Keçiörengücü'nde Serkan Özbalta dönemi sona erdi

Tarihinde ilk kez çıktıkları TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunu 8. sırada tamamlayan Mor Menekşeler, teknik direktör Serkan Özbalta ile yapılan görüşmeler sonrasında yolları ayırma kararı aldı.

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teknik direktörümüz Sayın Serkan Özbalta ile karşılıklı yapılan görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine, kulübümüze verdiği büyük hizmetler için teşekkür eder bundan sonraki teknik direktörlük hayatında başarılar dileriz.”

Yunus Emre Kartal