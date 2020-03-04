Keçiörengücü'nden TSK Güçlendirme Vakfı'na bağış

Düzenlediği basın toplantısında medya mensupları ile bir araya gelen Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, "Basın davetini 15 gün önce geçtiğimiz günlerde yapmayı planlamıştık. Maalesef şehitlerimiz oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Bugün de bir şehit vermişiz. Ülkece çok üzülüyoruz. Biz de bunun için Keçiörengücü Spor Kulübü olarak bir karar aldık. Teknik heyetimiz, futbolcularımız, yönetimimiz ile birlikte hafta sonu oynayacağımız Boluspor maçının bilet geliri ile birlikte toplayacağımız yaklaşık 400 bin TL'yi Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfın'a bağışlayacağız. Nacizhane yapabildiğimiz bunlar. Bundan sonrası içinde elimizden geldiğince bazı şeyler yapabiliriz. Keşke bu olaylar yaşanmasa. Keşke hiç şehit vermesek. Tekrardan Allah hepsine rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Kartal - Cem Geçim