Kedi dostu Zahide Nine, yıllardır onlara annelik yapıyor

Elazığ'da ikamet eden 5 çocuk 13 torun sahibi Zahide Demir, yıllardır sokak kedilerini evinin bahçesinde besliyor. Sokak kedilerine evinin bahçesini açan 76 yaşındaki Zahide nine, ilerleyen yaşına rağmen sabah erken saatlerde kalkıp kedilerle ilgileniyor.

7 yıl önce yavrulu bir kediyi bulmasıyla evini kedilere açan Zahide nine, şimdi ise 30'a yakın kediye kızı olan Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ile birlikte bakıyor. Sabah, öğle ve akşam kedilere her öğün yemek veren Zahide nine, ömrünün geri kalan kısmını çocukları gibi sevdiği kedilerle geçiriyor.

Kedileri çok sevdiğini ifade eden 76 yaşındaki Zahide Demir, “Yaklaşık 30 tane kediye ben ve kızım bakıyoruz. Sabah öğlen akşam yem veriyorum. Bahçeli olan evimde kedilere bakıyorum. Kedileri çok seviyorum. Ben ve kızım da hayvanları seviyoruz” dedi.

Yıllardır eşi ve kayınvalidesinin kedilere baktığını dile getiren Bekir Atlı, “Eşim ve annesi hayvan severler. Bu bölgede kedi çok var. Ama köpekte var. Eşim maaşının bir bölümünü bu kediler için harcıyor. Annesi de yardımcı oluyor eşime” diye konuştu.

Yakup Sağlam - Hamdin Kılıç