Kedi girdi sandılar, hırsız olduğunu anlayınca neye uğradığını şaşırdılar

Olay, pazar günü gecesi 03.00 sıralarında Yeni Mahalle Yeni Halk Pazarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsızlar, pazardaki yaklaşık 6 işyerinin arka kısmındaki havalandırma pençelerini kırarak içeriye girdi. İşyerlerinden değişen miktarlarda yaklaşık 250 TL madeni para çalan kimliği belirsiz hırsızlar, ortalıktan kayboldu. Sabah dükkanlarını açan esnaflar ise, pencerelerin kırık olduğunu ve madeni paralarının çalındığını fark edince, polisi arayıp şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi ya da şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Muhammed Arıcan

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