İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kedi maması poşetlerinden piyasa değeri 1,5 milyon TL olan uyuşturucu çıktı

Kedi maması poşetlerinden piyasa değeri 1,5 milyon TL olan uyuşturucu çıktı
Kedi maması poşetlerinden piyasa değeri 1,5 milyon TL olan uyuşturucu çıktı

Van’ın Tuşba ilçesindeki bir ikamette kedi maması poşetlerine zulalanmış ve piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan 30 kilo 351 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde bir ikamette arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Narkotik madde arama köpeği Zeus ile birlikte yapılan detaylı aramada, ikametin balkonunda bulunan ahşap koli içerisindeki kedi maması poşetlerine zulalanmış vaziyette; 15 paket halinde toplam 20 kilo 351 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 46 adet fişek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin yaklaşık piyasa değeri 1,5 milyon TL'dir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan ikamet sahibi H.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.