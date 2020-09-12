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Kedi maması yiyen güvercin görenleri şaşırttı

Kedi maması yiyen güvercin görenleri şaşırttı
Kedi maması yiyen güvercin görenleri şaşırttı

Çanakkale’de, sokakta bulunan bir kap içerisindeki kedi mamasını yiyen güvercin, görenleri şaşkına uğrattı.

Çanakkale'nin en işlek yerlerinden biri olan Kemalpaşa Mahallesi Değirmenlik Sokakta ilginç bir olay yaşandı. Kaya güvercini olarak bilinen ve hemen hemen Türkiye'nin her yerinde görülebilen bu güvercinlerden bir tanesi, kaldırım kenarında bulunan kap içerisindeki kedi mamasını yedi.

Kalabalık olmasına rağmen insanlardan kaçmayan bu güvercin, uzunca bir süre karnını kedi mamasıyla doyurduktan sonra gözden kayboldu. Bu durumu gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemezken, o anlar da bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altına alındı.

Utku Yaşar Cüce

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