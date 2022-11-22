Kediler babası: 'Bunlar benim sadık dostlarım'

Sivas'ın Gemerek ilçesi Dendil köyünde yaşayan Mustafa Karakaş hayvan sevgisi ile adından söz ettiriyor. Geçimini inşaatlarda fayans döşeyerek sağlayan Karakaş, yaklaşık 10 yıldır 50'ye yakın sokak kedi ve köpeğine adeta babalık yapıyor. ‘Sadık dostlarım' dediği hayvanları ile Karakaş'ı bir arada görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Öte yandan bir birine düşman olarak bilinen kedi ve köpeklerin dostça bir arada yaşaması ise dikkat çekiyor. Kedilerin babası olarak da bilinen Karakaş, hayvanları beslemekte zorluk çektiğini belirterek hayvan severlerden mama desteği beklediğini söyledi.

Akın Bozduman

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