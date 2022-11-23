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Kedileri kovalarken balkonda düştü

Kedileri kovalarken balkonda düştü
Kedileri kovalarken balkonda düştü

Malatya’da kedileri kovalarken balkondan düşen yaşlı adam yaralandı.

Kedileri kovalarken balkonda düştü - Tıkla İzle

Olay, 10.45 sıralarında Battalgazi İlçesine bağlı Niyazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mis sokak içerisinde bulunan üç katlı bir apartmanın birinci katında yaşayan 86 yaşındaki İ.E. ikametin balkonuna giren kedileri kovalamaya çalışırken dengesini kaybederek baş üstü balkondan düştü. Düşme sonucu yaralanan yaşlı adamın yardım çığlıklarına ise çevredeki vatandaşlar ile mahalle muhtarı yetişti.

Hasan Eryılmaz

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