Kedileri kovalarken balkonda düştü

Olay, 10.45 sıralarında Battalgazi İlçesine bağlı Niyazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mis sokak içerisinde bulunan üç katlı bir apartmanın birinci katında yaşayan 86 yaşındaki İ.E. ikametin balkonuna giren kedileri kovalamaya çalışırken dengesini kaybederek baş üstü balkondan düştü. Düşme sonucu yaralanan yaşlı adamın yardım çığlıklarına ise çevredeki vatandaşlar ile mahalle muhtarı yetişti.

Hasan Eryılmaz

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