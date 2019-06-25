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Kedinin avladığı yavruyu kurtaramadılar

Kedinin avladığı yavruyu kurtaramadılar
Kedinin avladığı yavruyu kurtaramadılar

Kargaların, yuvasından düşen karga yavrusunu kedinin ağzından kurtarmak için verdiği mücadele sonuçsuz kaldı.

Kedinin avladığı yavruyu kurtaramadılar - Tıkla İzle

Tokat'ta ağaçtaki yuvasından düşen bir karga yavrusu yerde bulunan bir kedinin avı oldu. Yavru kargayı kediden kurtarmak isteyen diğer kargalar, kediye saldırdı. Ağzına aldığı yavru karga ile kaçmaya başlayan kedi ile yavru kargayı kurtarmak isteyen kargaların ilginç mücadelesi kameralara yansıdı. Ağzındaki yavru ile otomobillerin altına girip kargaların saldırısından korunan kedi, bir süre sonra kaçıp uzaklaşmayı başardı. Yetişkin kargaların yavru kargayı kurtarmak için verdiği mücadele sonuçsuz kaldı. Önce av olan yavru karga ardından kediye yem oldu. O anlara tanıklık eden Savaş Kalkan, kargaların yavru kargayı kedinin ağzından kurtarma için çok çaba gösterdiğini ama başarılı olamadığını söyledi. Zeki olma özellikleri ile tanınan kargaların yavrularına sahip çıkma içgüdüsüyle hareket ettiğini ifade eden Kalkan, kargaların yavru kargayı kediden kurtaramadığına üzüldüğünü dile getirdi.  

Nurhan İçmez

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