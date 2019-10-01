İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kedinin soluk borusundan çıkan cisim şoke etti

Kedinin soluk borusundan çıkan cisim şoke etti
Kedinin soluk borusundan çıkan cisim şoke etti

Zonguldak'ta ameliyata alınan kedinin soluk borusundan 1,5 santimlik taş çıkarıldı.

Kastamonu'da hayvanseverlerin baktığı 2 yaşındaki kedi nefes alıp vermekte sorun yaşadı. Ardından hayvanseverler hasta kediyi Kastamonu'da veteriner kliniğine getirdi. Ancak veteriner kliniğinde yeterli ekipman olmadığı için kedi Zonguldak'a nakledildi. Zonguldak Veteriner Kliniğinde röntgeni çekilen kedinin soluk borusunda 1,5 santimlik taş olduğu tespit edildi. Veteriner hekimler Önder Alkan ve Suat Ulucak tarafından 4 saat süren ameliyatla kedinin soluk borusundaki taş çıkarıldı. Yoğun bakıma alınan kedinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Veteriner Hekim Önder Alkan, ''Dün akşam Kastamonu ilinden geldi bize hastamız. Yaptığımız tetkiklerde soluk borusunda yabancı cisim tespit ettik akciğerin giriş bölgesindeydi kalbin üzerinde kötü bir solunumu vardı boğulmak üzereydi. Açık bir ameliyat geçirdi. Soluk borusundan bir taş çıktı. Zorlu bir ameliyattı 6 saat sürdü. Ameliyattan sonra solunumu düzeldi. Akciğerler düzeldi 3 günlük sıkıntılı bir durumu var. Oynarken muhtemelen oldu aşağıya kadar indi. Bir anda solunum güçlüğünden dolayı anlamış vatandaş ve hemen veterinere getiriyor ve yapılan tetkiklerde yabancı cisim görülüyor. Bu ameliyat için otomatik solumun sistemi gerekiyor. Bu sistem olan yerlerde bu ameliyatlar yapılıyor. Zor ve riskli bir ameliyat” şeklinde konuştu.

Emre Can Bayram

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.