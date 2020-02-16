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Kediye tekme atan şahsa para cezası

Kediye tekme atan şahsa para cezası
Kediye tekme atan şahsa para cezası

Kütahya’nın Simav ilçesinde kaldırımdaki kediye tekme attığı güvenlik kamerası görüntüleriyle belirlenen şahıs hakkında idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Kediye tekme atan şahsa para cezası - Tıkla İzle

Kediye tekme atması güvenlik kameraları tarafından görüntülenen M.T., vatandaşlardan büyük tepki aldı. Görüntülerin sosyal paylaşım sitelerinde yayılmasının ardından Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve şahsa idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, “Yerel ve ulusal basında yer alan, sokaktaki dostlarımızdan bir kediye yönelik Simav ilçe merkezinde gerçekleşen şiddet olayı ile ilgili olarak kamera görüntüleri oldukça net. Şiddet uygulayan vatandaşın kimliğini polisimiz tespit etti. Kesinlikle kabul edilemez ve görmezden gelinmeyecek bir davranıştır, esefle kınıyoruz. 5199 sayılı ‘Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü ve 24/k maddelerine göre idari para cezası uygulanmak üzere işlem başlatıldı” dedi.

Mehmet Emin İncekulak

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