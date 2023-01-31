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Kediyi tekmeleyen saldırgan, serbest bırakıldı

Kediyi tekmeleyen saldırgan, serbest bırakıldı
Kediyi tekmeleyen saldırgan, serbest bırakıldı

Küçükçekmece'de bina girişinde bekleyen kediye dakikalarca şiddet uygulayan Aytuğ Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Küçükçekmece'de 5 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen olayda, bir sitedeki binanın girişinde Aytuğ Koyuncu'nun kediyi tekmelediği anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı. Koyuncu, girişte gördüğü kedinin kaçmasını engellemek için önce kapıyı kapatıp, sonra da kediyi tekmelemeye başlamıştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olay büyük tepki çekti.
Şüpheli Aytuğ Koyuncu bugün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elif Somuncu
 

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