Kefen parasına göz diken dolandırıcılar, kapıya getirilen emekli maaşı da aldı

Olay, Çal ilçesine bağlı Bahadınlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 73 yaşındaki Meliha K.'nin evine giden Adem A. (47), Zekeriya A. (43), Atanur C. (27), A.D. (39), B.E. (21) VE S.A. (23), kendisini jandarma olarak tanıttı. Şüpheliler ‘evinizde çalıntı para var' bahanesiyle yaptığı aramada yaşlı kadının kefen parası olarak kenara koyduğu yaklaşık 50 bin TL'sini aldı. Sahte jandarmanın samimiyetine güvenerek parasını teslim eden yaşlı kadının o esnada görevli tarafından kapısına kadar getirilen emekli maaşını da alan şüpheliler, sonrasında kayıplara karıştı.

Murat Kocabaş - Eren Elyesa Polat

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