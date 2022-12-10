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Kefen parasına göz diken dolandırıcılar, kapıya getirilen emekli maaşı da aldı

Kefen parasına göz diken dolandırıcılar, kapıya getirilen emekli maaşı da aldı
Kefen parasına göz diken dolandırıcılar, kapıya getirilen emekli maaşı da aldı

Denizli’nin Çal ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtan 2’si kadın 6 şüpheli, yaşlı kadını o anda kapısına kadar getirilen emekli maaşıyla birlikte yaklaşık 50 bin TL dolandırdı. Denizli ve Burdur'daki adreslere yapılan ‘Tokat’ operasyonunda gerçek jandarma tarafından yakalanan suç makinelerinden 4’ü tutuklandı.

Olay, Çal ilçesine bağlı Bahadınlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 73 yaşındaki Meliha K.'nin evine giden Adem A. (47), Zekeriya A. (43), Atanur C. (27), A.D. (39), B.E. (21) VE S.A. (23), kendisini jandarma olarak tanıttı. Şüpheliler ‘evinizde çalıntı para var' bahanesiyle yaptığı aramada yaşlı kadının kefen parası olarak kenara koyduğu yaklaşık 50 bin TL'sini aldı. Sahte jandarmanın samimiyetine güvenerek parasını teslim eden yaşlı kadının o esnada görevli tarafından kapısına kadar getirilen emekli maaşını da alan şüpheliler, sonrasında kayıplara karıştı.

Murat Kocabaş - Eren Elyesa Polat

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