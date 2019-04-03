Keiretsu Forum Türkiye, 2018 yılında 500 bin dolara yakın yatırım yaptı

Hem Türkiye'de hem de dünyada melek yatırımcılığın yönünü belirleyen şirketlerden Keiretsu Forum, sunduğu desteklerle girişimcilik ekosistemin gelişmesine katkı sağlamayı sürdürüyor. Keiretsu Forum Türkiye, tüm bu hedefler doğrultusunda 2018 yılında da çok sayıda girişime destek olmak için görüşmeler yürütürken şirket üyeleri tarafından 600'e yakın girişim değerlendirmeye alındığı açıklandı. Buna göre; yıl boyunca yürütülen işbirliği toplantılarının ardından 2018'de 6 girişime toplamda 493 bin dolarlık yatırım gerçekleştirildi.

Keiretsu Forum Türkiye tarafından yürütülen süreçlerin sonucunda söz konusu 5 girişimin yatırım öncesi değerlemesi de yaklaşık 21 milyon dolara ulaştığı açıklanırken; bu kapsamda girişimlerden Pakolino'nın yatırım öncesi değerlemesi 1.6 milyon dolar, Mall IQ'nun 5 milyon dolar, Toma Bioscience'nin 10 milyon dolar, Temiz'in 5 milyon TL ve Wordego'nun da 4.5 milyon dolar olarak belirlendiği belirtildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Keiretsu Forum Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Berik, şirket olarak fikir aşamasını geçmiş, şirketleşmiş ya da fatura kesebilecek aşamaya gelmiş startupları bu sürece dahil ettiklerini belirtti. "Bizim ana misyonumuz; Türkiye'deki melek yatırımcı ve girişimci arasında bir köprü oluşturmak” ifadelerini kullanan Berik, "İçinde bulunduğumuz ekosistemin büyümesini ve sağlıklı bir şekilde gelişmesini hedefliyoruz. Türkiye'de girişimciliğin ve melek yatırımcılığın algı olarak netleşmesi için çok ciddi emek veriyoruz" diye konuştu.

"Bu yıl melek yatırımcılığın odağında sağlık teknolojileri olacak"

Özellikle daha fazla teknoloji ve inovasyon içeren startuplara yatırım gerçekleştirdiklerini anlatan Berik, "Keiretsu Forum Türkiye'nin 2012 yılından bu yana gerçekleştirdiği yatırımlara baktığımızda biyoteknoloji, telekomünikasyon ve yazılım projelerine yönelik ilginin ön sıralarda olduğunu görüyoruz” dedi.

Bu yıl melek yatırımcılığın odaklanacağı konular hakkında da bilgiler veren Hulusi Berik, "Büyük ölçekli kurumsal şirketlerin sağlık teknolojileri girişimlerine yönelik ilgisi her geçen gün artıyor. Türkiye'deki sağlık teknolojileri girişimleri de hem sayı hem de kalite olarak her geçen yıl gelişiyor. Şirket olarak, 2019 yılını düşündüğümüzde ise melek yatırımcılığın odağında sağlık teknolojileri girişimlerinin olacağını düşünüyoruz. Bu yıl girişim alanının diğer trendlerini ise seyahat odaklı girişimler ile yapay zeka odaklı girişimlerin oluşturacağını öngörüyoruz. Yatırım tarafında ise ‘ortak yatırım' ve ‘tamamlayıcı yatırım' gibi finansal işbirliği modellerinin artışa geçeceğini düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.