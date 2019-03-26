Keiretsu Forum Türkiye'nin yeni yatırımı online reklam platformuna

İnternet reklamcılarına ve web yayıncılarına; tam kapsamlı bir 'programatik reklam platformu' olarak hizmet sunan Wordego, yenilikçi dijital reklam modelini ABD pazarı başta olmak üzere global ölçekteki pazarlara ulaştırmayı hedefliyor.

Dünyanın en büyük melek yatırımcı ağlarından Keiretsu Forum'un Türkiye ağı yenilikçi reklam teknolojilerini hayata geçiren Wordego'ya yatırım yaptı. Yapılan açıklamada; internet reklamcılarına ve web yayıncılarına; tam kapsamlı bir 'programatik reklam platformu' olarak hizmet sunan Wordego, Keiretsu Forum Türkiye yatırımcılarından 4.5 milyon dolarlık şirket değerlemesi ile 50 bin dolarlık yatırım aldı.

"Türkiye girişimcilik ekosisteminin büyümesi için çalışıyoruz"

Keiretsu Forum Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Berik, yatırımcılarının Keiretsu Forum Türkiye'nin faaliyetlerine başladığı 2012 yılından bu yana Türkiye'deki melek yatırım ortalamasının çok üzerinde bir performans sergilediklerini söyledi.

Daha çok teknoloji ve inovasyon içeren girişimlere yatırım gerçekleştirdiklerini aktaran Berik, girişimlerin de söz konusu yatırımları ağırlıklı olarak; ürün geliştirme, ekiplerini büyütme ve farklı pazarlara açılma noktasında kullandıklarını belirterek, "Türkiye girişimcilik ekosisteminin büyümesi ve gelişmesi; gündemimizde yer alan en önemli konulardan. Bu ekosistemin gelişimi için yatırım fırsatları sağlıyoruz ve projeler yürütüyoruz. Ayrıca Keiretsu Forum Türkiye olarak, girişimlere sunduğumuz yatırımlarla onların küresel pazarlara açılmasına destek olmayı amaçlıyoruz. 2019 yılında da hem girişimlere hem de yatırımcılara yönelik yürüttüğümüz çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.