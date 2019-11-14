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Kelepçelendiği radyatörü koparıp karakoldan kaçtı

Kelepçelendiği radyatörü koparıp karakoldan kaçtı
Kelepçelendiği radyatörü koparıp karakoldan kaçtı

Rusya’da kelepçelenerek gözaltına alınan zanlı, karakolda kelepçelendiği kalorifer radyatörünü koparıp pencereden atlayarak kaçtı.

Kelepçelendiği radyatörü koparıp karakoldan kaçtı - Tıkla İzle

Rusya'da yaşanan ilginç kaçış hikayesi sosyal medyayı alt üst etti. Rusya'da bir olaya karışan zanlı, polis tarafından gözaltına alınarak karakola getirildi. Polise zorluk çıkardığı ileri sürülen zanlının bileğine kelepçe takılarak bir kalorifer radyatörüne bağlandı. Polisin ifade hazırlıklarını yürüttüğü sırada rahat durmayan zanlı, kelepçesinin bağlı olduğu radyatörü duvardan koparıp karakolun ikinci katından atlayarak karakolun önünde bulunan aracın üzerine düştü.

Akıllara durgunluk veren kaçış olayında sesler üzerine odaya giden polisler, zanlının aşağıya atladığını fark etti. Bu sırada zanlı, düştüğü aracın üzerinden kalkarak kaçtı.

Yaşanan kaçış olayı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, suçu açıklanmayan zanlının yakalanıp tekrar karakola götürüldüğü öğrenildi.

Erhan Altıparmak

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