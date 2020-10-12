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Kelepçeleri gizleyip polisten kaçan şüpheli 1 saat sonra yakayı ele verdi

Kelepçeleri gizleyip polisten kaçan şüpheli 1 saat sonra yakayı ele verdi
Kelepçeleri gizleyip polisten kaçan şüpheli 1 saat sonra yakayı ele verdi

Antalya’da gözaltındayken ellerindeki kelepçeyi havluyla gizleyerek, ayakları çıplak şekilde kaçan şahıs, 1 saat sonrası arkadaşının evinde kıskıvrak yakalandı.

Kelepçeleri gizleyip polisten kaçan şüpheli 1 saat sonra yakayı ele verdi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında bir suçtan dolayı gözaltına alınan ve ayakkabısı bulunmayan H.K., ellerindeki kelepçeyi havluyla gizleyerek bir anda binadan kaçtı. Şüphelinin kaçması üzerine bölgedeki polis ekipleri şüphelinin peşine takıldı. Ekipler çevrede geniş çaplı araştırma başlatırken, park ve bahçelerde arama yapıldı. Üzerinde şort ve tişört bulunan şüpheli H.K., yaklaşık 1 saat sonrası arkadaşının evinde kıskıvrak yakalandı. H.K. ile onun saklanmasına yardımcı olan Y.S. polis tarafından gözaltına alındı.

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