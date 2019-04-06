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Kelkit Çayında boğulma tehlikesi geçiren 3 kadın kurtarıldı

Kelkit Çayında boğulma tehlikesi geçiren 3 kadın kurtarıldı
Kelkit Çayında boğulma tehlikesi geçiren 3 kadın kurtarıldı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı kenarında piknik yapan aileden boğulma tehlikesi geçiren 3 kadın kurtarıldı. Kadınlardan 2'si yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgiye göre; Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı kenarında piknik yapan aileden Semra K. (35), ayağı kayması üzerine ırmağa düştü. Kadının yakınlarından Halime K. (19) ve M.O. (17) da suya girdi. Irmağa giren 3 kadın da boğulma tehlikesi geçirirken çevredeki vatandaşlar suya girerek 3 kişiyi sudan çıkarmayı başardı.

Boğulma tehlikesi atlatan 3 kadına olay yerinde 112 acil yardım ekipleri olay yerinde müdahale etti. Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edilen Semra K. ile Mine O. hayati tehlikesi nedeniyle Tokat'a sevk edildi. Kadınların yakınları hastaneye akın ederken, olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.  

Nurhan İçmez

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