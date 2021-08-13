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Kelkit Çayı'nda sular yükseldi, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Kelkit Çayı'nda sular yükseldi, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Kelkit Çayı'nda sular yükseldi, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nda suların yükselmesi sonucu mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kelkit Çayı'nda sular yükseldi, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Tıkla İzle

Erbaa ilçesine bağlı Doğanyurt köyü mevkiinden geçen Kelkit Çayı içerisindeki adaya, Dursun E. (53) ile Mustafa B. (57) böğürtlen toplamak için yüzerek geçti. Tepekışla'da bulunan HES barajında kapakların açılması sonucu su seviyesi aniden yükseldi.

Suda akıntının şiddetlenmesi nedeni ile tekrar yüzerek karşıya geçemeyen iki şahıs mahsur kaldı. Cep telefonu ile 112 Acil Yardım hattını arayan vatandaşların ihbarı üzerine kurtarma ekipleri harekete geçti. Erbaa Belediyesi itfaiye birimine bağlı kurtarma ekipleri botla kurtarma operasyonu yaptı. Şahıslar Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Erbaa itfaiye ekipleri tarafından su botu kullanılarak kurtarıldı.

Şaban Konyar
 

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