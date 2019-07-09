Keloğlan iki farklı tiyatro ile Akşehirli çocuklarla buluştu

Bu yıl 60.'sı gerçekleştirilen Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği etkinlikleri boyunca 2 seans halinde farklı tiyatro oyunları çocuklarla buluşuyor. Bu kapsamda Üsküdar Tiyatrosu'nun ‘Keloğlan Şirinler Ülkesinde' ve ‘Keloğlan'ın Fendi Kralı Yendi' isimli tiyatro oyunları çocuklar için perde açtı. Akşehir Kültür Merkezi ve Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde sergilenen oyunlara çocuklar kadar büyüklerde ilgi gösterdi. Yoğun ilginin olduğu tiyatroda seyirciler oyunu izlerken, oyun sonunda çocuklar ve oyuncular hatıra fotoğrafı çektirdi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Kültür Merkezinde sergilenen ‘Keloğlan'ın Fendi Kralı Yendi' oyunundan sonra Üsküdar Tiyatrosu oyuncularını tebrik ederek onlara plaket takdim etti. Başkan Akkaya geleceğin teminatı olan çocukları bu tür güzel tiyatrolarla buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

Cemal Filiz