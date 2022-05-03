Bursa'ya tren gelmesi için büyük mücadele eden 22 ve 23 dönem CHP Milletvekili Kemal Demirel, hayatını kaybetti. 25 yıl önce başlattığı "Bursa'ya Tren İstiyorum" kampanyasını ara vermeden devam ettiren ve bu kampanya süresince 40 il ile 22 ilçeyi ziyaret edip, yürüyüşler ve imza kampanyaları, basın toplantıları ve fotoğraf sergileriyle konuyu Meclis'e taşıyıp Bursa'da her kesimin desteğini alan 22 ve 23'ncü Dönem CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Yakalandığı hastalığa yenik düşen Kemal Demirel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.