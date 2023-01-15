Kemal Kılıç: 'İlk deplasman galibiyeti ve kazanımı her açıdan çok değerli bir sonuç oldu'

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Adanaspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç "Takımımızı tebrik ediyorum. İyi ve önemli bir galibiyet aldık. İlk deplasman galibiyeti ve kazanımı her açıdan çok değerli bir sonuç oldu. Hem takımımıza, hem taraftarlarımıza hem de camiamıza büyük bir mutluluk getirdi' dedi.

“Oyuncularım büyük bir mücadele örneği gösterdiler”

Müsabakanın başa baş başladığına değinen Kılıç, "İyi bir oyun başlangıcı oldu. Her zamanki ofansif gücümüzü kullanmaya yönelik bir oyun başlangıcı ve öne de geçtik. Ancak özellikle ikinci yarının 60. dakikasından sonra rakibimizin çok baskın bir oyunu vardı. Çok atak yapmaları söz konusu oyunu ve skoru koruma çabası içerisinde olan takımımızın psikolojisine bağlıyorum. Kaybettiği maçları dahi bundan daha iyi oynayabilen bir takımız. Bundan sonraki süreçte bunu derken de aldığımız galibiyeti de değersizleştirmek gibi göstermek istemiyorum. Oyuncularım büyük bir mücadele örneği gösterdiler. Her zamanki oyunumuzdan biraz aşağıda olan bir oyun olduğu için bunları söylüyorum. Müthiş bir yardımlaşma örneği gösterdiler. Alt sıralarda bulunduğumuz kötü durumda, oyunu kazanmak zaten gündem olarak çok başarılı bir şey getirebilir. Bundan sonraki aşamada iki oyunu üst üste kendi sahamızda oynayacağız. Bu iki maçı kazanıp hem bu tehlikeli yerden çıkmak hem de ondan sonra çıkacak tabloyu düşünerek ona göre hareket etmek olacaktır" şeklinde konuştu.

Enes Gümüş

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