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Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener nikah şahidi oldu

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener nikah şahidi oldu
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener nikah şahidi oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın oğlunun düğüne katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener nikah şahitliği yaptı.


Tüyap Fuar Ve Kongre Merkezi'nde, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlu Mert Karalar'ın düğün töreni gerçekleşti. Düğüne, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldı. Mert Karalar ve Betül Özen'in nikah'ını babası Zeydan Karalar kıyarken şahitliği ise Kılıçdaroğlu ile Akşener yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, Mert ve Betül çiftine mutluluklar diledi.
Düğüne, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'da katıldı.

Süleyman Cenk İdaye - Serkan Çetinkaya
 

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