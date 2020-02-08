Kemal Özdeş: "İkinci yarıda, ilk yarıdan topladığımız puanın üstünde toplayacağız"

MKE Ankaragücü yenilgisi sonrası açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş, karşılaşmanın ilk 45 dakikasında bir türlü oyun ritmini oturtamadıklarını ifade ederek, “Bugün yaşadığımız en büyük problemlerden biri de buydu. Ankaragücü hem bulunduğu yer, hem de oyunu 1 puan alma üzerine kurguladığını düşünürsek atacağımız bir golle onların direncini kırabilirdik. Ama bir türlü rakip yarı alanda etkili oyunu oynayamadık. Buna rağmen bireysel zorlama ve beceri ile 2 pozisyona girdik, belki dikkatli olsak pozisyon üretebilirdik” dedi.

Müsabakanın ikinci yarısının ilk bölümünde Mustafa'nın kırmızı kartla oyun dışı kalmasının olanlarını da alt üst ettiğini dile getiren Özdeş, “Orada refleks mi, yoksa arkasına giden oyuncunun gol atacağını mı düşünerek böyle bir hareket yaptı Mustafa bilemiyorum. Ama takım adına çok büyük hata oldu. Onun gol olmasını yeğlerdim, bu maçın 11-11 bitmesini isterdim” ifadelerine yer verdi.

Golü yetikten sonra takım olarak 11 kişi oynadıklarından daha iştahlı bir oyun sergilediklerini kaydeden Özdeş, “Ama dakikalar ilerledikçe, her top kalemize atak olarak gelişti. Bunlardan biri de gol oldu. Golden sonra daha da risk almaya başladık. Dönen toplarda onlar son final paslarını değerlendirse farkı da arttırabilirdi, biz de bir gol bularak geri dönebilirdik” diye konuştu.

Takım olarak ligde ikinci yarıya bir türlü odaklanamayan bir takım olduğunu da ifade eden Özdeş, şunları söyledi:

“Antrenör değişikliği, Başakşehir maçı, ertelenen bir maç, Alanya maçı ve bu maç. Bulunduğumuz konum hiç önemli değil. Ben takım kalitesi ve camianın gücüne bakıyorum. Buradan çıkabilecek gücü var. Hiç değilse ligin ikinci yarısında bugün kaybederken de bunu söyleyebilirim ilk yarıda topladığı puanın üstünde bir puan toplayacaktır diye düşünüyorum. Bu kalitede bir takımım var. Camianın oyuncularıma destek olmasını bekliyorum. Bugün stada gelen taraftarlarımız evet çok fazla üzülüyorlar takımın bu durumuna. Ama ne olursa olsun takımın 10 kişi verdiği mücadeleyi de desteklemelerini isterim.”

Önlerinde deplasmanda oynayacakları Galatasaray karşılaşmasının olduğunu ve bu maça hazırlanacaklarını söyleyen Özdeş, “Galatarasay maçına hazırlanacağız, bu takımın oyunu da düzelecek. Oyun düzeldiğinde doğal olarak skorlar da düzelecek. Bunu düşünüyorum ve ümit ediyorum, deneyimim de bunu söylüyor. Bunu gerçekleştirebilir diye düşünüyorum. Kazanacağımız bir maçtan sonra da artık yukarılara bakmamız gerektiğini biliyorum. Bunların hepsiyle başa çıkacak gücümüz var” diye konuştu.

Cahit Özçelik - Numan Güder