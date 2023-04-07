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Kemal Tavacı: 'Net skorla maçı kazanmayı bildik'

Kemal Tavacı: 'Net skorla maçı kazanmayı bildik'
Kemal Tavacı: 'Net skorla maçı kazanmayı bildik'

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Kemal Tavacı, Denizlispor galibiyeti ile ilgili, “Net skorla maçı kazanmayı bildik” dedi.

Kemal Tavacı: 'Net skorla maçı kazanmayı bildik' - Tıkla İzle

Tuzlaspor, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Kemal Tavacı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son haftalarda iyi bir taktik disiplin oluşturduklarının altını çizen Tavacı, “İki takım için de önemli maçtı. Sıralamada aşağıda olmasak da sınırlardaydık. Denizlispor'un daha fazla puana ihtiyacı vardı ama belli bir taktik disiplin oluşturmaya çalıştık ve bunu başardık. Belli bir taktik disiplinden dolayı mutluyuz. Oyuncularımın hepsi çok iyi mücadele etti. Net skorla maçı kazanmayı bildik” şeklinde konuştu.

Bora Akyol - Yunus Emre Öztaş

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