Kemalpaşa'da biyogaz santralinde kaza: 2 yaralı

Olay, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan EVB Biyogaz enerji santralinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İZSU'ya ait arıtma çamurunun döküm işlemi sırasında 2 işçi metan gazından etkilenerek yere düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan 2 işçi Manisa Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan 4 işçi daha tedbir amaçlı aynı hastaneye kaldırıldı. 6 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ceren Atmaca Özden - Sinan Yeniçeri - Serkan Tatlı



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