Kemençe totemi tuttu: Boris Johnson Başbakan seçildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da 2012 yılının Haziran ayında bir ekonomi dergisinin düzenlediği yarışmada en başarılı belediye başkanı seçilen Boris Johnson, Vizesiz Avrupa Hareketi ve Türkiye'yi Tanıtım Platformu Kurucu Başkanı Mehmet Okumuş'un kendisine kemençe çalmasını teklif etmişti. Okumuş Johnson'a, “Bunun adı kemençe, memleketim Rize'den size özel hediye getirdim. Başarılı Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Rizelidir. Rize'de bir inanış vardır, kemençe çalamazsan başbakan olamazsın. Londra'da iki dönemdir belediye başkanlığı yapıyorsunuz, oldukça başarılısınız, artık sizi İngiltere'nin Türk kökenli başbakanı olarak görmek istiyoruz, kemençeyi çalın, başbakan olun" demişti.

Johnson ise kendisine hediye edilen kemençeyi büyük bir merak ve mutlulukla çalarak, “Bu özel hediye için size ve Rizelilere çok teşekkür ediyorum. Büyük büyük annem de Karadenizlidir” ifadelerini kullanmıştı. Johnson, kemençe çalarak kameralara poz vermişti.