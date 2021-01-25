Kemer pandemiye rağmen 1 milyon turist ağırladı

Dünyayı etkisi almaya devam eden korona virüse rağmen bu sene turizm sezonunun Kemer'de iyi yönde gideceğini anlatan Başkan Topaloğlu, geçen sene pandemiye rağmen 2,5 aylık zamanda en fazla turist ağırlayan yerin Kemer olduğunu belirtti.

Topaloğlu, Kemer'de devam eden projelerin turizme katkısının çok fazla olacağını da dile getirerek, “Kemer'e geçen sene pandemiye rağmen yaklaşık 1 milyon 100 bin misafir geldi. Turizmcilerle görüşmelerimizde bize 2021 yılında geçen seneye göre 2 kat fazla misafirin geleceği müjdesini verdiler. . İnsanlar evlerinde sıkıldı. Şu anda rezervasyonların iyi olduğu ve iyi bir turizm sezonu olacağı bilgileri geliyor. Biz de buna göre hazırlık yapıyoruz. Martın sonu ile Nisanın ilk haftası Kemer'de her şey hazır olmuş olacak” dedi.