Kemer'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi. Topaloğlu, İtfaiye, orman ve belediye ekipleriyle vatandaşların orman yangınına hızlı müdahale ettiğini belirten başkan Topaloğlu, "Hızlı müdahale yangının büyümesini engelledi ve kısa sürede söndürüldü. Kemer'deki gençlerimiz de büyük bir duyarlılık gösteriyor ve devriye geziyor. Bunun avantajını görüyoruz” dedi.

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