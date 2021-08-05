Kemerköy Termik Santrali ve Ören Sahili'nde yoğun güvenlik tedbiri

Dün gece alevlerin termik santrale sıçramasından sonra boşaltılan Ören, adeta hayalet şehre döndü. Sabah saatlerinde havadan görüntülenen Ören'de her zaman tıklım tıklım dolu olan sahilin bomboş, denizde ise güvenlik amacıyla Deniz Kuvvetleri'ne ait 1 Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 1 ve Kıyı Emniyeti'ne bağlı 1 geminin konuşlu olduğu görüldü.

İbrahim Kılınç - Mustafa Seven



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