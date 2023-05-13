Kemik erimesinde kullanılan bazı ilaçlar ve kanser ilaçlarının bir kısmı çene kemiklerinde problemlere yol açabiliyor

16. AÇBİD Uluslararası Çene Cerrahisi Kongresi, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde 10-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda katılımcının katıldığı kongrede, ağız, yüz ve çene cerrahisi konularındaki gelişmeler ele alındı. Kongre hakkında bilgiler paylaşan Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Prof. Dr. Selçuk Basa, bu yıl hem yurt içinden hem de yurt dışından önemli bir katılım sağlandığını ve çok değerli konuşmacıların yer aldığını belirtti.

Kongrede çene cerrahisinin bütün dallarına ilişkin sunumlar yapılıyor

Ağız ve yüz cerrahisinin geniş bir alan olduğundan bahseden Prof. Dr. Basa, “Kongrede çene cerrahisinin bütün dalları ile ilgili olarak örneğin gömülü diş operasyonlarından, çok önemli ve ciddi çene ve yüz yaralanmalarına, deformetilerden, doğuştan olan hastalıkların tedavilerine ilişkin pratik sunumlar yapılıyor. Çünkü kongremize deneyimli cerrahlar ile genç meslektaş ve asistan arkadaşlarımız katılıyor. Bunu göz önünde bulundurarak programlar hazırlıyoruz. Genç cerrahlarımızın burada sunum yapmalarını ve yaptıklarını diğer meslektaşlarına aktarmalarını sağlıyoruz. Bu onları motive ediyor. Nasıl bütün meslek dalları gelişiyorsa diş hekimliğinin önemli bir branşı olan ağız, çene ve yüz cerrahisi branşı da hem teknolojinin getirdiği kolaylıklarla hem de pratik alanda çok önemli şekilde değişiyor. Bizde bunları bu kongremizde paylaşıyoruz. Herkes kendi deneyimini aktarıyor” dedi.

"Vücut sağlığı için diş sağlığı çok önemli"

Kongrede en güncel bilgilerin paylaşıldığına işaret eden Basa, “Genç meslektaşlarımız yerli ve yabancı çok deneyimli öğretim üyeleri ile bir araya gelme şansı buluyorlar. Sorularını sorabiliyorlar. Bütün tıp branşlarında olduğu gibi çene cerrahisinde de çok önemli gelişmeler oluyor. Özellikle ülkemizdeki çene cerrahı meslektaşlarımda buna çok katkı koyuyorlar. Teknolojinin gelişmesi bize de çok yarıyor. Bizim öğretim üyelerimiz ve akademisyenlerimiz önemli buluşlara imza atıyorlar. Bu gelişmelere katkılarda bulunuyorlar” ifadelerine yer verdi. Prof. Dr. Basa aynı zamanda çene cerrahisinde diş hekimliğinin çok önemli bir branş olduğunun altını çizerek, vücut sağlığı için diş sağlığının önemine değindi. Basa, “Diş ve çevresindeki dokuların hastalıkları vücutta başka sistemik hastalıklara yol açabiliyor. Tam tersine vücuttaki sistemik hastalıklarda bizim yapacağımız tedavileri de etkileyebiliyor. Özellikle cerrahi uygulamalar yapılacağı zaman tetkiklerinin tam olarak yapmak gerekiyor. Diyabetli hastalar ile kardiyak problemleri olan hastalarda mutlaka önlemler alarak uygulamalar yapılıyor. Mesela şeker hastası ise kontroller yapılması ve ondan sonra yapılması gerekiyor” diye konuştu.

"Yapay zeka bizim branşımızda çok uzun süredir kullanılıyor"

Prof. Dr. Basa, şunların altını çizdi: “Son 10 yıldır gittikçe artan bir şekilde yeni yeni rahatsızlıklarla karşılaşabiliyoruz. İlaç kullanımına bağlı komplikasyonlardan bahsediyorum. En önemlilerinden bir tanesi de özellikle vurgulamak istiyorum artık bilinmeye başladı ama yine de bir kez daha vurgulamak lazım. Özellikle kemik erimesinde kullanılan bazı ilaçlar veya kanser ilaçlarının bir kısmı çene kemiklerinde problemlere yol açabiliyor. Bu ilacı alan bir hastada cerrahi müdahale yapılacağı zaman bunu mutlaka kontrol etmek istiyoruz. Çünkü kemikte çok ciddi kemik iliği iltihaplarına yol açıyor ve daha sıkıntılı duruma geliyor. Bu konu bizim kongremizde ele aldığımız önemli konulardan bir tanesi. Biz yüzde çalıştığımız için estetik çok önemli. Aslında biz estetik cerrahi yapmıyoruz ama yaptığımız uygulamaların estetik sonuçları oluyor. Bunlarda da çok önemli gelişmeler var. Özellikle çene deformatilerinde yüzde doğuştan veya sonradan yaralanmalarla olan deformatilerdeki cerrahi uygulamalarda büyük gelişmeler var. Biz planladığımız ameliyatlarda yüzde, iskelette değişiklikler yapmak istiyoruz. Bunu bilgisayarda sanal ortamda deneyip, görüp simule ediyoruz. Bu da başarı şansını artırıyor. Daha iyi sonuçlar almamızı sağlıyor. Yapay zeka şu sıralarda çok konuşulan bir konu. Bu yapay zeka bizim branşımızda çok uzun süredir kullanılan bir şey. Tedavi edilen hastaların dataları birikiyor. Onlarla bizde sonuçları bilgisayar programlarında daha iyi tahmin edebiliyoruz.”

Suat Metin - Umut Yasin Kurter

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