Kemik kanseri olan Mustafa yardım bekliyor

Osmaniye'de yaşayan ve arkadaşları gibi koşmak ve yürümek isteyen Mustafa Özberk Uzun'a (14), geçtiğimiz Haziran ayında sol bacağındaki ağrı ve şişme nedeniyle kemik kanseri olarak bilinen 'ostesarkom' teşhisi konuldu. Tedavi olmak için Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesi'ne oradan da Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne giden Uzun'a uygulanan kemoterapi ve radyoterapide sonuç vermedi. Yavaş yavaş sol bacağını esir almaya başlayan kanserden dolayı acilen ameliyat olması gereken Mustafa Özberk, son çare İstanbul'a geldi. Hastane hastane gezen Mustafa ve ailesi hayırseverlerin yardımını bekliyor. Oğlunun yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen annesi Gülşah Uzun ise, ameliyatı yapacak hocanın 250 bin TL istediğini ve bunu karşılayacak durumlarının olmadığını ifade etti.

Kanserle mücadele eden Mustafa Özberk Uzun, “Biraz ağrım oluyordu her zaman da olmuyordu bazen geçiyordu. Ben de pek umursamadım. Dayımla beraber yağmurlu havada gidiyorduk. Koşarken topalladım ondan sonra fark ettim. Sonra hastaneye gittik. Osmaniye'deki doktorlar tam bilemedi. Sonra Adana'ya gittik orada kitle olduğu çıktı. Sol bacağımı kullanamıyorum. Eskisi gibi koşmak yürümek istiyorum. Yürütece bağlı kalmak istemiyorum. Yardım severlerin desteğini bekliyorum” şeklinde konuştu.

Sümeyye İnal - Mustafa Uslu