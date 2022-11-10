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Kemoterapi tedavisi sonrası saçları dökülen Şerife'nin yüzü güldü

Kemoterapi tedavisi sonrası saçları dökülen Şerife'nin yüzü güldü
Kemoterapi tedavisi sonrası saçları dökülen Şerife'nin yüzü güldü

Antalya’da kemoterapi tedavisi sırasında saçları dökülen kanser hastalarına ücretsiz peruk hediye eden kuaför Ahmet Karaarslan, bu kez 16 yaşındaki Şerife Şahbaz’ın yüzünü güldürdü. 2 yıl önce saçları dökülen Şahbaz, ilk defa peruk saçları ile tarama duygusunu yaşadı.

Antalya'da yaşayan lise 2'nci sınıf öğrencisi Şerife Şahbaz'a (16) 2 yıl önce doktorlar tarafından beyin tümörü teşhisi konuldu. Kemoterapi uygulanmaya başlanan Şahbaz'ın tedavi sürecinde saçları döküldü. Tedavi süreci devam ederken Kepez ilçesinde güzellik merkezi bulunan Ahmet Karaarslan'ın lösemili çocuklara peruk hediye ettiğini öğrenen Şahbaz, Karaarslan'a giderek kendisine de peruk hediye edilmesini istedi. Genç kızın bu isteğini kırmayan Ahmet Karaarslan, kısa sürede Şahbaz'a uygun peruğu tedarik etti. Temin edilen peruk, güzellik merkezinde Şahbaz'a takıldı. 2 yıl sonra ilk kez takılan peruktaki saçları tarama duygusunu yaşayan genç kızın mutluluğu ise yüzüne yansıdı.

Ertuğrul Gün - Gazi Taş
 

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