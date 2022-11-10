Kemoterapi tedavisi sonrası saçları dökülen Şerife'nin yüzü güldü

Antalya'da yaşayan lise 2'nci sınıf öğrencisi Şerife Şahbaz'a (16) 2 yıl önce doktorlar tarafından beyin tümörü teşhisi konuldu. Kemoterapi uygulanmaya başlanan Şahbaz'ın tedavi sürecinde saçları döküldü. Tedavi süreci devam ederken Kepez ilçesinde güzellik merkezi bulunan Ahmet Karaarslan'ın lösemili çocuklara peruk hediye ettiğini öğrenen Şahbaz, Karaarslan'a giderek kendisine de peruk hediye edilmesini istedi. Genç kızın bu isteğini kırmayan Ahmet Karaarslan, kısa sürede Şahbaz'a uygun peruğu tedarik etti. Temin edilen peruk, güzellik merkezinde Şahbaz'a takıldı. 2 yıl sonra ilk kez takılan peruktaki saçları tarama duygusunu yaşayan genç kızın mutluluğu ise yüzüne yansıdı.

Ertuğrul Gün - Gazi Taş



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.