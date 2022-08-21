Kemoterapiden cevap alamayan hastanın HIPEC yöntemiyle tümörleri yok edildi

Kanser tedavisinde, tam donanımlı üst düzey merkezlerde uygulanabilen ve cerrahi ile sıcak kemoterapiyi birleştiren HIPEC yöntemi, Kıbrıs'ta ilk kez Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde başarıyla uygulandı.

İleri evre karın kanserlerinde; yetkin kadro ve üst düzey donanıma sahip sınırlı sayıda hastanede uygulanabilen yöntemle, gözle görülen kanserli tümörler cerrahi ile temizlendikten sonra, 42 derecede ısıtılmış sıcak kemoterapi ilaçlarıyla bütün karın içi yıkanarak kalan mikroskobik tümörler de yok ediliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde 4 saat süren bir operasyonla, Op. Dr. Ahmet Soykurt ve ekibi tarafından gerçekleştirilen HIPEC ameliyatının ardından, 65 yaşındaki hastanın tedavisine Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde devam edilecek.

HIPEC'le karın içine yayılan mikroskobik tümörler yok ediliyor

Karın içi organlarda başlayarak, tüm karın içine ve diğer karın içi organlara yayılan ileri derece kanser hastalarında kullanılan HIPEC yöntemi, kemoterapi gibi geleneksel onkoloji yöntemlerinden cevap alamayan hastalarda uygulanıyor. Hastanın yaşam kalitesini yükselterek, yaşam süresini uzatmayı amaçlayan yöntem; daha çok periton kanserleri, apendiks kanserleri, kalın barsak kanserleri, over kanserleri ve mide kanserleri gibi karın içi kanserlerde uygulanıyor.

Op. Dr. Ahmet Soykurt: “42 dereceye kadar özel cihazlarla ısıttığımız kemoterapötik ajanları, yine özel bir cihazla hastanın karın içerisine uyguluyoruz. Burada amaç, mikroskobik tümör hücrelerin yok edilmesi.”

Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Ahmet Soykurt, dünyada yüksek donanıma sahip merkezlerde gerçekleştirilebilen HIPEC yönteminde ilk aşamada hastanın, karın içinde kanser tutulumu görülen tüm organlarını gözle görülen tümörlerden temizlediklerini söylüyor. Op. Dr. Ahmet Soykurt , “Cerrahi müdahale ile karın içini mümkün olduğu kadar tümörsüz hale getirdikten sonra, 42 dereceye kadar özel cihazlarla ısıttığımız kemoterapötik ajanları, yine özel bir cihazla hastanın karın içerisine uyguluyoruz. Burda amaç, mikroskobik tümör hücrelerinin yok edilmesidir. Kemoterapi ilaçlarının doku içerisine daha iyi nüfuz etmesi için 42 dereceye kadar ısıtıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Yöntemi, KKTC'de ilk kez, 65 yaşındaki hastaya başarıyla uyguladıklarını ifade eden Op. Dr. Soykurt, gözlem altında tutulan hastanın kısa süre içerisinde normal servise alınarak, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Servisinde takibine devam edileceğini söyledi.