İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kenan Doğulu Çeşme'de unutulmaz bir konser verdi

Kenan Doğulu Çeşme'de unutulmaz bir konser verdi
Kenan Doğulu Çeşme'de unutulmaz bir konser verdi

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, "Yaz Konserleri" kapsamında Çeşme Amfi Tiyatro'da sevenleriyle buluştu.

Ünlü sanatçı Kenan Doğulu, Kerki Solfej'in düzenlediği "Yaz Konserleri" kapsamında Çeşme'de sahneye çıktı. Çeşme Amfi Tiyatro'da yapılan ve yoğun ilgi gören konserde sanatçı, üç saat boyunca sahnede kalarak unutulmaz bir gece yaşattı.

Kenan Doğulu, zaman zaman şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Sahne şovları ile dikkat çeken ünlü şarkıcı, salgın dönemi sonrasında yeniden sevenlerinin karşısında olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, 5 yaşından beri müzikle uğraştığını ve sahne enerjisini sevenlerinden aldığını söyledi.

Sarp Apak da, eşi Bengi Apak ile birlikte konseri izlerken, Erkan Uslu, Engin Öztürk ve Öykü Karayel de Kenan Doğulu'nun şarkılarına eşlik etti.

Muhammet İsa Atagöz
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.