Kenan Doğulu ve Sertab Erener aynı anda performans gösterecek

Kenan Doğulu ile Sertab Erener'in katılımıyla gerçekleşecek olan Red Bull SoundClash, izleyicilere keyifli bir deneyim sunacak. 17 Nisan'da KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek etkinlikte Türkçe pop müziğin iki dev ismi Sertab Erener ve Kenan Doğulu, aynı anda performans gösterecek. İki büyük sanatçının bu çok özel karşılaşmasında kazanan ise önce dostluk sonra müzikseverler olacak.

Yetenek ile müziğin sınırlarını zorlayacağı bu deneyimde Erener ve Doğulu, aynı anda karşılıklı sahnelerde keyifli bir şova imza atacak. 17 Nisan Cuma günü gerçekleşecek etkinlikte, Türkiye müzik tarihinin en büyük karşılaşması olarak hafızalara kazınacak. Dört etaptan oluşan etkinlikte iki duayen, kendi şarkılarını farklı tarzlarda yorumlayacak. Devam eden etaplarda birbirlerinin şarkılarını tamamlayacak olan iki sanatçı, üçüncü bölümde ise farklı tarzda parçaları seslendirecek. Bu üç bölümün ardından sanatçılar, izleyicileri son etapta sürpriz performanslarla buluşturacak.

Düzenlenecek olan etkinlikte, hem izleyiciler hem de sanatçılar unutulmaz anlar yaşayacak. Sertab Erener ve Kenan Doğulu'nun canlı performanslarına sahne olacak olan müzik deneyiminde biletler Biletix'te satılacak.