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Kenan Karaman'ın korona virüs testi pozitif çıktı

Kenan Karaman'ın korona virüs testi pozitif çıktı
Kenan Karaman'ın korona virüs testi pozitif çıktı

Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kenan Karaman’ın korona virüs testi pozitif çıktı.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, Karaman'ın milli takımdan döndükten sonra uygulanan testinin pozitif çıktığı belirtildi. Yapılan açıklamada Karaman'ın evinde karantinaya alındığı, hafta sonu oynanacak olan Darmstadt maçında forma giyemeyeceği vurgulandı. Düsseldorf'un Sportif Direktörü Klaus Allofs, yaptığı açıklamada Kenan'ın hızlı bir şekilde iyileşmesini umduklarını belirterek, "Bu olay salgın döneminde oyuncuların milli takımlara gönderilmelerinin büyük bir riskle bağlantılı olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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