Kenan Sipahi Fenerbahçe Beko'da

Yeni sezon öncesi takım planlamasında transferlerini yürüten Fenerbahçe Erkek Basketbol takımı, İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen oyun kurucu Kenan Sipahi ile bir yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Sipahi; kariyerine Tofaş altyapısında başladı. 25 yaşındaki basketbolcu, Pınar Karşıyaka, Beşiktaş ve Real Betis formalarını da terletti.

2019 yazında yurt dışında forma giyme kararı alan ve İspanya'nın Real Betis takımına transfer olan Kenan, İspanyol temsilcisinin formasıyla 23 ACB maçında görev yaptı ve maç başına 7.3 sayı, 3.5 asist, 2.3 ribaund ortalamaları ile oynadı.