Kenan ve Rosier tamam, Ghezzal sırada

Salih Uçan'ı kadrosuna katarak ilk takviyesini yapan Beşiktaş, Kenan Karaman'da da mutlu sona ulaştı.

Geçtiğimiz ay sonunda bu oyuncuyla 3 yıllık ön protokol imzalayan siyah-beyazlılar, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de protokole onay vermesiyle birlikte Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı.

Yıllık 900 bin Euro alacak olan Kenan Karaman'ın önümüzdeki günlerde siyah-beyazlı ekibe dahil olması beklenirken, taraftarların merakla beklediği Rosier konusu da çözüme kavuştu. Sporting Lizbon ile bu futbolcunun bonservisi konusunda anlaşmaya varan Beşiktaş Yönetimi, Rosier'e 4 yıllık imza attıracak.





Ghezzal için görüşmeler sürüyor

Geçtiğimiz hafta Ghezzal'ın menajeriyle bir araya gelen ve futbolcuyla anlaşan Beşiktaş Yönetimi, bonservis konusunu da çözüme kavuşturmak üzere. 3 milyon Euro bonservis bedeliyle bu futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, Leicester Yönetimi'ni ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor. İki tarafın anlaşması için arada 1 milyon Euro'luk fark kaldığı öğrenilirken, özellikle Ghezzal'ın Beşiktaş'ta oynamak istemesi nedeniyle, İngiliz ekibinin bonservis bedeli konusunda kolaylık sağlaması bekleniyor. Beşiktaş, 24 Temmuz'da başlayacak olan İspanya kampı öncesinde Rachid Ghezzal'a imza attırmak ve bu futbolcuyu kampa götürmeyi hesaplıyor.







Bozhan Memiş

