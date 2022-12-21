Kendi galerilerinin önünde ölesiye darp edildiler

Olay, 18 Aralık günü gece saatlerinde Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir oto galeri dükkanı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bazı tadilat işlemleri için galeriye gelen Gökhan Sahip ve arkadaşı Osman Yenisolak ile galeri karşısında bulunan alkollü eğlence mekanındaki kişiler arasında araba park mevzusu yüzünden tartışma çıktı. Tartışmayı gören ve kısa sürede eğlence mekanından galeriye gelen kalabalık grup, Gökhan Sahip ve arkadaşı Osman Yenisolak'ı öldüresiye darp etti. İki arkadaşı yere düşmelerine aldırış etmeden tekmeleyen şahıslar olay yerinden ayrıldı. Darp edilerek adeta ölüme terk edilen iki kişi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisine alındı.

Güvenlik kamerasını izleyen ağabey neye uğradığını şaşırdı

Haberi alan Hakan Sahip, kameralara yansıyan görüntüleri izleyince neye uğradığını şaşırdı. Ağabey Sahip, dehşetin öncesinde bölgeye polis ekibinin geldiğini, şahıslardan birinin konuşması sonrasında polis ekibinin gittiğini, akabinde de darp olayının gerçekleştiğini ifade etti. Darp sonrasında şahısların bölgeden ayrıldığını anlatan ağabey Sahip, polis ekibinin tekrar bölgeye geldiğini, kardeşinin etrafında dolaştığını ve ambulansa haber verdiğini fakat ambulansın yaklaşık 45 dakika sonra geldiğini söyledi.

Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

2 kişinin öldüresiye darp edildiği dehşet anları bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yaşanan tartışma, polis ekibinin gelmesi, şahsılardan birinin polisle konuşması, polis ekibinin bölgeden ayrılması, Gökhan Sahip ve Osman Yenisolak'ın kabalalık tarafından öldüresiye darp edilmesi yansıdı. Olay sonrasında bölgeye bir polis ekibinin geldiği, yaralıların dakikalarca yerde yattığı ve bir süre sonra gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldıkları görüldü.

“Kameralardan baktık yaklaşık 18 kişi bize öldüresiye saldırmış”

Darp edildikten sonra hastanelik olan Gökhan Sahip, “Olay kendi dükkanımızda oldu, gece saat 01.00 sıralarında. Dükkanımızın karşısında alkollü eğlence mekanı var. Buraya oto park ve araç yıkama üzerine alan yapacaktık. Çünkü galerimizi başka yere taşıdık. Eğlence mekanındaki şahıslara buraya arabayı çekmeyin dedik. O esnada çekersin, çekemezsin derken tartışma çıktı. Kameralardan baktık yaklaşık 18 kişi bize öldüresiye saldırmış. Mevzu araç parkı dolayısıyla çıktı. Çünkü alkollü şekilde gelip arabalarını çıkartmaya çalışıyorlar burada başka emanet arabalarda var, onlara da çarpabiliyorlar. Ertesi gün bizde kimin çarptığını bulayamıyoruz” dedi.

“Polis bizden ifade almaya bile gelmedi”

Yaşadığı dehşet sonrasında polis ekiplerinin ifade almak için gelmediğini aktaran Sahip, “Olay yerine polis geldi, ayağım kırıktı zaten ayağa kalkamıyordum. Polis hiç yanıma bile yaklaşmadı direkt ambulans çağırdı. Hastaneye geldik, polis bizden ifade almaya bile gelmedi. Kameralardan ağabeyim bakmış iki kişide de silah varmış fakat biz kavga esnasında göremedik. 3 günden beri hastanedeyim daha bir tane polis bile gelemedi ifade almak için. Doktorun demesine göre yaklaşık 10 gün ciğerlerimin düzelmesi sürecek ve bu süre bitiminde ise ayağımdan ameliyat olacağım akabinde de taburcu olacağım diye düşünüyorum. Ayağım ve 3 tane kaburgamda kırık, akciğerimde de yırtık var” diye konuştu.

“Emniyetten, doktordan herkesten şikayetçiyim"

Ağabeyinin aldığı darbeler neticesinde yaralandığını ve halen yoğun bakımda olduğunu aktaran Sanem Yenisolak, “Biz bu olayı kendi imkanlarımızla öğrendik, güvenlik kameralarından izledik olayı. Daha şu an emniyetten hiç kimse bizi aramadı. 18 kişi birden saldırıyorlar, ağabeyim ve arkadaşı yoğun bakımlık oldu. Hastaneye getirildikleri zaman doğru düzgün de ilgilenilmemiş, benim ağabeyimin beyninde bir kanama görüyorlar, kanamadan dolayı sabaha kadar tutuyorlar ve kanama durduğu için gönderiyorlar. Ve tekrar aradılar, gözden kaçan bir şey olduğunu söyleyerek hastaneye çağırdılar, benim ağabeyim şuan yoğun bakımda. Ben emniyetten, doktordan herkesten şikayetçiyim. Olayın olduğu gün kameralarda görüyoruz, polis otosu geliyor o esnada karşı tarafın şahsı bir şeyler söyleyerek gönderiyor. Sonra olay gerçekleşiyor. Daha sonrasında emniyet tekrar geliyor, biz bunların araştırılmasını istiyoruz. Benim ağabeyim şu an ölümle mücadele ediyor” şeklinde konuştu.

“Hastane polisi hiçbir şekilde ‘ne oldu' diye sormuyor"

Uzun bir süredir Sakarya'da otomobil ticaretiyle uğraşan ve darp edilen Gökhan Sahip'in ağabeyi Hakan Sahip, “Tanımadığımız yaklaşık 18 kişi iş yerimize gelip benim kardeşime ve yanındaki arkadaşına, silah çekip öldüresiye dövüyorlar. Ben bu konu hakkında devletimizden yardım istiyorum. Olay öncesinde bölgeden geçen polis otosunu gönderiyorlar. Kardeşimi öldü diye bırakıyorlar, tam 1 saat ayağı, kaburgası kırık ve ciğeri sönmüş vaziyette olay yerinde bekliyor ve hiç kimse müdahale etmiyor. Daha sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı ve hastane polisi hiçbir şekilde ‘ne oldu' diye sormuyor. Ben hastaneye 1 saat sonra gittim ve kardeşimin durumunu görünce onunla ilgilendim. Daha bu saate kadar beni hiçbir emniyet mensubu aramadı. Devletimizin polis ve savcılarına güveniyoruz, mağduruz kardeşim yoğun bakımdan çıktı, diğer arkadaşı yoğun bakımda. Hiçbir şey yapılmadı, hiçbir şekilde müdahale yok. Bunlar kim, ben bunların tespit edilmesini istiyorum. Kamera görüntüleri, yan komşumuzda var ve gereğinin yapılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Görüntüleri izlerken insanlıktan utandım”

Olayın araç çekme mevzusu sebebiyle yaşandığını aktaran Hakan Sahip, “Bu şekilde bir insana vurulmaz, onu doğuran bir anne ve baba var. Bu nasıl bir insanlık, ne oluyor bize? Biz insanlıktan mı çıktık, ne yapalım bizde mi olaya bu şekilde gidelim. Kamera görüntülerini seyrettikten sonra emin olun insanlığımdan ve insanlardan utandım. Gelen kişiler iş yerimizin karşı tarafında bulunan alkollü mekanından gelen kişiler. İş yerime araba çekiyorlar, bizde burada ayrı bir iş yeri kuracağız o sebeple kardeşim ve arkadaşı da o saatte çalışıyorlar. Bizim arabamızda ön tarafta ve otoparkın arkadan da çıkışı var. Şahıslar aç ön taraftan çıkacağız diyor ve olay bu şekilde başlıyor. Öncesinde 3-5 kişi geliyorlar ama sonrasında gelenler bitmiyor. Sadece araba çekme mevzusundan dolayı kendi iş yerimizde başımıza bela alıyoruz, iş yerimizi basıyorlar ve kardeşimle yanındaki arkadaşını öldüresiye dövüyorlar. Kendi iş yerimizde yaşıyoruz bunu. İnsan canı bu kadar ucuz olamaz” dedi.

Burak Can Tokyürek – Orkun Kaya

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