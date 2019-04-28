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Kendi geliştirdiği yazılımla kredi kartlarını kopyalayan şüpheli yakalandı

Kendi geliştirdiği yazılımla kredi kartlarını kopyalayan şüpheli yakalandı
Kendi geliştirdiği yazılımla kredi kartlarını kopyalayan şüpheli yakalandı

Antalya'da çoğunluğunu bilişim suçlarının oluşturduğu 96 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs, evine yapılan baskınla yakalandı. Evde yapılan aramada çok sayıda boş manyetik şeritli kart ile bu kartlara bankalara ait logo ve kart isimlerini yazdırmaya yarar baskı cihazı ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile yapılan ortak çalışma sonunda çoğunluğunu bilişim suçlarının oluşturduğu 96 ayrı suçtan hakkında yakalama emri bulunan M.Ş.D., evine düzenlenen operasyonda yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada çok sayıda başkalarına ait kredi kartı bilgilerini aktarmak ve baskı yapmak amacıyla sahte kart oluşturulmak üzere kullanılan boş manyetik şeritli kart ile bu kartlara bankalara ait logo ve kart isimlerini yazdırmaya yarar baskı cihazı, başkaları adına düzenlenmiş sahte kimlik, sürücü belgesi ve farklı kurum ve kuruluşlara ait sahte kartlar ele geçirildi.

Kartları kopyalamak için özel yazılım geliştirmiş 

Yapılan incelemede M.Ş.D.'nin internet ortamında geliştirdiği özel yazılımla kişilerin mobil telefonlarına zararlı yazılım göndererek banka ve kart bilgilerini ele geçirdiğini ve bu bilgilerle sahte kart oluşturarak kullanıp haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
İşlemlerin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca sevk edilen M.Ş.D., Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

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