Kendi hayatlarını hiçe sayıp başkalarının hayatlarını kurtarmaya devam ettiler

Geçtiğimiz cuma günü merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki birçok ilde hissedildi.

Depremin en çok hissedildiği kentlerin başında gelen Diyarbakır'da 112 Acil Servis Komuta Merkezi çalışanlarının, depreme yakalanmalarına rağmen soğukkanlılıklarını koruyup kendi hayatlarını hiçe sayarak görevlerine devam etmesi takdir topladı. Deprem anında görevleri başında kalan sağlık çalışanları, vatandaşlardan gelen ihbarlara cevap vermeye devam etti.

Deprem nedeni ile elektriklerin kesildiği ve masaların sallandığı, görevlilerin soğukkanlılıklarını koruyarak vatandaşlardan gelen çağrılara cevap verdiği görülüyor.

Sedat Irmak

