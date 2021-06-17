Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara destek!

Bakan Bilgin, engelli vatandaşlara kendi işlerini kurmaları ve istihdam edilebilmesi için 2014 yılından itibaren 3 bin 90 projeye 143 milyon lirayı aşkın destek sağlandığını belirterek, "Başvuru sürecini kolaylaştırmak ve erişilebilirliği artırmak amacıyla bu yıl hibe başvurularını e-Devlet üzerinden almaya başladık. Yaptığımız bu düzenlemelerle daha fazla vatandaşımızın bu imkânlardan istifade edebilmesinin önünü açtık” açıklamalarında bulundu.

“16 milyon lirayı aşkın destek engelliler için kullanılacak”

Bakan Bilgin, Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden İdari Para Cezası Olarak Tahsil Edilen Tutarları Kullanmaya Yetkili Komisyon'un 2021 yılı 1. Toplantısında alınan kararlar gereğince toplam 352 projeye 19,7 milyon lira desteğin daha sağlanacağını bildirdi. Bu desteğin yaklaşık 16,6 milyon lirası engelliler için kullanılacak.

Sağlanan bu destek ile engellilerin kendi işini kurmalarına, engelli istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine, engellinin işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına, engellilerin istihdamını artırıcı mesleki eğitimine ve ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edileceği Korumalı İşyeri Desteğine yönelik projeler finanse ediliyor.

Mevlüt İşli