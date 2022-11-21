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Kendi kazalarını böyle kaydettiler

Kendi kazalarını böyle kaydettiler
Kendi kazalarını böyle kaydettiler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza anı hem motosikletteki yolcu hem de güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kendi kazalarını böyle kaydettiler - Tıkla İzle

Kaza, dün Alikahya Fatih Mahallesi Akarca Caddesi'nde meydana geldi. Akarca Caddesi üzerinden gelen motosiklet ile Beyaz Gül Sokak'a dönmeye çalışan otomobil çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın neticesinde motosiklet metrelerce sürüklendi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı ve motosikletin savrulduğu anlar yer aldı. Öte yandan, yine kaza anı motosiklette bulunan yolcu tarafından görüntülendi. Vatandaşlar, kazanın meydana geldiği yol üzerinde böyle kazaların olmaması için tedbir alınması gerektiğini belirtti.

Mehmet Ekrem Ceylan

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