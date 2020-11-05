Kendi oyuncaklarını depremzede çocuklara gönderdiler

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de merkez üstü Seferihisar ilçesinde 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi ise yaralandı. Çok sayıda kişi evsiz kaldı. Devlet yaraları sararken, İnegöl Kızılay Şubesi tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında çerçevesinde bölgeye gönderilmek üzere bir tır malzeme toplandı. Kızılay'a verilen yardım malzemeleri arasında çok sayıda oyuncakta var. Bunlardan bazıları minikler kendi kullandıkları, bazıları ise yeni aldıkları oyuncakları enkazdan sağ kurtarılan Ayda bebeğe ve depremzede çocuklara gönderdi.

Yardımda bulunanlar bir de mektup yazarak onlara moral verdi. Bunlara gören Kızılay yetkilileri oldukça duygulandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kızılay İnegöl Şube Başkanı Varol Yılmaz şunları söyledi:

"Öncelikle bütün Türkiye'ye geçmiş olsun depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara şifalar diliyorum. Deprem sonrası bizlerde depremzedeler için bir kampanya başlattık. Kampanyaya ilçe halkımız yoğun bir şekilde destek verdi. Kimisi gıda yardımında bulundu, kimisi giyim veya para bağışında. Ama bizleri burada en çok etkileye ise minik bazı yavrularımızın kendi oyuncakları veya yeni oyuncaklar alarak getirmesi birde mektup yazmaları. Bizlere çeşitli okullardan, STK, dernek ve bir çok yerden yardım getirenler oldu. Bunları depolarımızda güzel bir şekilde paketleyip İzmir'e göndereceğiz. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum".

Seyfettin Aras