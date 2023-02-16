Kendi oyuncaklarını yazdıkları notlarla depremzede çocuklara gönderiyorlar

Adıyaman, Kahramanmaraş merkezli depremde yaşanan yaraları sarmaya çalışıyor. Birçok noktada arama ve kurtarma çalışmaları sona eren ilde, çocukların yaşadıkları travmayı atlatmaları için ekipler yoğun bir şekilde mücadele veriyor. Altınşehir bölgesine çadır kuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü ekipleri; çocuklara çadırda resim çizme, boyama gibi çeşitli etkinliklere katılma imkanı sağlarken, diğer yandan ise çocuklarla birlikte açık alanda kültürel oyunlar oynuyor.

Çocuklardan depremzede akranlarına oyuncak

Türkiye'nin değişik illerinden gönderilen oyuncaklar, çadırlardaki çocuklara dağıtılıyor. Kutuları açan görevliler, zaman zaman duygusal not ve mektuplarla karşılaşıyor. Kendi evindeki oyuncakları gönderen çocuklar, depremden etkilenen akranlarına büyük bir moral veriyor.

Kutulardan duygusal mektuplar çıkıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Elazığ İl Müdürlüğü Psikososyal Destek Hizmetleri ekibinde görevli Bekir Dilbaz, kutulardan çıkan notların kendilerini çok duygulandırdığını söyledi. Çocukların bu dönemde bu tür notlara ihtiyacı olduğunu söyleyen Dilbaz, "Çocuklarla gelen hediyelerin içerisinde bazı notlar geldi. Bu notlar bizleri çok duygulandırdı. Çocukların bu kötü günlerde bu tür notlara ihtiyaçları vardı. Özellikle temel ihtiyaçlarımızın dışında oyuncaklar çok büyük bir ihtiyaçtı. Gıda, giyim gibi temel ihtiyaçlar elimizde bulunmasına rağmen oyuncaklar konusunda biraz sıkıntılıydık, oyuncaklarda gelince ve bu notları da içerlerinde görünce çok duygulandık. Kendi oyuncaklarını gönderen çocuklar var. Üzerinde 'geçmiş olsun' notu olan kutuyla gönderilen oyuncakları biz buradaki çocuklarımıza dağıttık. Çocuklarımız burada çok rahat bir şekilde oynuyorlar, bunun yanı sıra resimler yapıyorlar" diye konuştu.

İbrahim Halil Aslan - Şinasi İnan



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